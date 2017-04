Op pad met Emmanuel Macron (39) en zijn vrouw Brigitte (63): 'Ik ben getroffen door de wilde passie die politiek oproept'

'Melania Trump is 24 jaar jonger dan haar Donald, maar daarover geeft niemand een kik'

We maken het ons gemakkelijk in een tweedeklassecoupé voor alweer een treinrit in de presidentiële campagne van Emmanuel Macron. De 39-jarige politicus die denkt dat hij de populistische golf waarop Marine Le Pen surft, kan tegenhouden, schudt me de hand. Zijn ogen zijn van het helderste blauw, maar zijn priemende blik is zo scherp dat je na een paar tellen uit zelfbehoud wilt wegkijken.

Hij is in een geweldige bui: de opiniepeilingen die een dag voor onze ontmoeting werden vrijgegeven, plaatsen hem voor de eerste keer vóór Marine Le Pen, terwijl hij ook z’n voorsprong op z’n Republikeinse concurrent François Fillon uitdiept. Op zondag 7 mei weten we wie François Hollande opvolgt als president van Frankrijk.

De verkiezingen vinden plaats tegen een achtergrond van groeiend euroscepticisme, hoge werkloosheidscijfers, terrorisme en sluimerende etnische spanningen. Een reeks aanslagen heeft angst voor islamitische enclaves en bandeloze banlieues gezaaid. Van de tien meest bezochte websites in Frankrijk worden er zeven aangedreven door islamofobe of antisemitische haat. Maar terwijl al zijn kandidaten over verdeeldheid praten, is Macrons belangrijkste verkoopsargument optimisme.

Emmanuel Macron wil dat Frankrijk weer jong en zelfverzekerd wordt. En waar hij ook komt, vindt hij een jong gehoor. Hij runt zijn partij als een start-up: het hoofdkwartier wordt bevolkt door op MacBooks tokkelende jonkies in een T-shirt met zijn beeltenis. Zijn speeches lijken wel TED Talks – denk aan wat Steve Jobs zou zeggen over de Franse economie – en altijd is daar weer zijn mantra: links zowel als rechts zijn uitgeput, gedateerd en afgeschreven. We moeten radicaal met het verleden breken, innoveren, durven, of we gaan met z’n allen ten onder.

Vorig jaar stapte Macron als minister van Economie uit de regering en brak hij met de socialisten van president Hollande om zich te ontdoen van traditioneel links. ‘Wat ik wil doen, is zoveel mogelijk Fransen rond een gemeenschappelijk progressief doel scharen,’ zegt hij, en tot nu toe lijkt hij daar aardig in te slagen ook.

De gelukkigste mens

We treinen Parijs uit, en Macron leest een artikel over zichzelf in een weekblad. Er staat in dat hij de gelukkigste man in Frankrijk moet zijn: een outsider die de leiding heeft genomen terwijl de centrumrechtse topkandidaat Fillon zijn campagne in vlammen ziet opgaan door corruptieschandalen en een gerechtelijk onderzoek. De socialistische kandidaat Benoît Hamon wordt intussen aan de grond gehouden door z’n eigen streng-linkse agenda.

Door het raampje van onze coupé zien we het oude Frankrijk van dorpjes en kerkjes voorbijzoeven, maar de gedachten van Macron zitten bij het nieuwe Frankrijk van de banlieues, brandende autobanden en Charlie Hebdo. ‘Het laatste wat ik wil, is een burgeroorlog,’ zucht hij. ‘Het discours van rechts, dat de islam verantwoordelijk stelt en de hele godsdienst vereenzelvigt met terreur, is een vergissing. Ze willen ons laten geloven dat de 4,5 miljoen Franse moslims het probleem zijn, maar ze trappen gewoon in de val van de jihadi’s.’