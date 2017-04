Patokh Chodiev wil Belgische staat én Humo voor de rechter: 'Ik zie het als een aanbeveling om nog dieper te graven'

De dagvaarding kwam er na een interview in dit blad (Humo 3997) met Dirk Van der Maelen (SP.A), de voorzitter van de onderzoekscommissie naar Kazachgate. Daarin werd volgens advocaat Pascal Vanderveeren de eer van Chodiev aangerand. Vanderveeren nam aanstoot aan de presentatie van het artikel, de titels en de vragen. Die zouden leiden tot ‘onherstelbare schade voor mijn cliënt’.

In het schrijven dat Humo ontving, hekelde Vanderveeren de verwijzingen naar de banden van Chodiev met de Russische maffia. Opmerkelijk: over de bewering van Van der Maelen dat Chodiev de onderzoeksrechter in een strafzaak naar witwassen door privédetectives had laten schaduwen, struikelde Vanderveeren niet.

Maar goed, enkele dagen later kreeg dus ook de Belgische staat een proces aan de broek.

Dirk Van der Maelen «De verwijzing naar de banden van meneer Chodiev met de georganiseerde Russische misdaad heb ik vóór het interview in Humo al tientallen keren elders gelezen. Op openbare vergaderingen van de onderzoekscommissie hebben mensen van de Staatsveiligheid en de voormalige BOB daar ook melding van gemaakt. Ik wens de advocaat van meneer Chodiev veel succes voor de rechtbank.»

HUMO Ontwaart u een strategie achter de twee dagvaardingen?

Van der Maelen «Het is een poging tot intimidatie van zowel de media als de onderzoekscommissie, die diep in het dossier graven. Ik leid daaruit af dat meneer Chodiev ongerust wordt. Ik roep alle collega’s en journalisten op zich er niet door te laten afschrikken.»

HUMO Het is niet de eerste keer dat iemand een klacht tegen een onderzoekscommissie indient.

Van der Maelen «Juist. Ik herinner me bijvoorbeeld dat vier organisaties een klacht hadden ingediend ná de voorstelling van het rapport van de onderzoekscommissie naar de sekten. Nieuw is dat meneer Chodiev nú al naar de rechter stapt: de onderzoekscommissie is nog niet halfweg met zijn werkzaamheden. Ik beschouw het als een aanbeveling om nog dieper te graven.»

HUMO U zou zich als voorzitter van de commissie niet terughoudend genoeg opstellen, vindt advocaat Pascal Vanderveeren. ‘De commissie heeft een discretieplicht, net als een onderzoeksrechter,’ zei hij in De Standaard.

Van der Maelen «Er lopen op dit moment twee onderzoeken: een gerechtelijk onderzoek in Mons – dat zoals het hoort in alle discretie plaatsvindt – en een onderzoek door onze commissie, maar dat is een politieke organisatie, die niet onderworpen is aan de gerechtelijke regels. Wij moeten voor de Kamer in alle transparantie onderzoeken waarom in 2011 de wet op de uitbreiding van de minnelijke schikking in sneltreinvaart is gestemd, waardoor een aantal onfrisse zaken, onder andere het dossier waarbij meneer Chodiev betrokken was, zonder gerechtelijke procedure in een achterkamertje afgehandeld werd.»

HUMO U gaat in deze fase van het onderzoek ook op zoek naar de betrokkenheid van politici. Dat wordt op eieren lopen. De commissieleden van de meerderheid hullen zich al in ijselijk stilzwijgen. Zult u uw werk kunnen voltooien?

Van der Maelen «Ik reken erop dat mijn collega-commissieleden als parlementairen zullen reageren en niet als lid van hun partij. De eer van het parlement staat op het spel. Samen moeten wij in dit dossier de onderste steen bovenkrijgen.»