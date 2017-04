Dwarskijker over 'De leugendetector' en 'Weduwen na de val': Wij, het altijd weer iets te ruime publiek

De leugendetector

VIER – 17 april – 227.992 kijkers

Om tegenwicht te bieden aan de kwaliteit van ‘Topdokters’, of om er boete voor te doen, bracht VIER ‘De leugendetector’ ter wereld. Gerard van den Berg, een Nederlander die er deskundig bij zit, heeft ter vermaak van het kijkerspubliek enkele welgekozen stellen van velerlei slag aan een leugendetector onderworpen. Waarna die partners, wier relatie op z’n minst te wensen overlaat, voor het kunstoog van de camera een confrontatie aangaan met elkaars onverbloemde, door de leugendetector gecontroleerde gedachten. Ze moeten elkaar daartoe ook lastige, naar mijn smaak zodanig intieme vragen stellen dat ze er publiekelijk, op het exhibitionistische af, alle intimiteit mee tenietdoen. Privacy is stilaan een luxe, vrees ik, of een illusie voor enkele fijne luiden. Gerard van den Berg geeft hardop aan als een proefpersoon liegt, dan wel de waarheid spreekt. Hij heeft in dit programma de schijn van een relatieconsulent, zonder dat hij daarbij rekenschap van één of andere bevoegdheid moet afleggen. Net echt, dus. ‘De leugendetector wordt gebruikt door de politie,’ sprak hij op ernstige toon, wat kennelijk de betrouwbaarheid van dat twijfelachtige huishoudtoestel, dat in dit programma buiten beeld blijft, moest onderstrepen. Hier en daar vielen vast monden van kijkers open, als ze al niet van nature openhingen.

Er trad in dit programma een ontbonden homohuwelijk aan het licht, waarvan de ene ex-echtgenoot, een zijdezacht type, de andere nog niet te boven was gekomen, ook al jokte hij van wel volgens de leugendetector van Gerard van den Berg. De andere, die voortvarender was, genoot alweer van nieuwe horizonten in de herenliefde. Wij, het altijd weer iets te ruime publiek, zagen iemand liefdesverdriet verkroppen, een aloud hartzeer van de orde van hevige tandpijn: sta me toe dat ik ervan gruw.