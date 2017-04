Als het leven te vroeg komt: op bezoek bij de prematuurtjes

'Ik vind het zo onrechtvaardig voor Milo: al van in zijn eerste minuten moet hij vechten'

Kabeltjes, buisjes en een monitor die zijn dagelijkse gevecht met nerveus oplichtende cijfers documenteert: de kleine Milo, nu twee maanden oud, wordt al sinds minuut één van zijn jonge leventje bemoederd door hoogtechnologie. Maar voor de warmte en het zachte zorgen is er natuurlijk de échte mama. Lies Van Roosendael (34) heet ze, en op donderdag 16 februari voelt ze een scherpe pijn in de rug. Ze is op dat moment 26 weken zwanger, en wordt een dag later door haar gynaecoloog naar het UZA doorgestuurd: alles wijst op een vroeggeboorte.

Lies Van Roosendael «Ik had weeën, maar dacht dat die wel weer zouden stilvallen. En dat gebeurde zaterdag in de vroege ochtend ook. Ik verhuisde van het verloskwartier naar een gewone kamer, en dacht dat het voorbij was. Ik bereidde me al voor op drie maanden platliggen. Maar in de namiddag kwamen de weeën opnieuw op, en ’s nachts viel het niet meer te loochenen: ‘Hij zet door.’»

Op de ochtend van zondag 19 februari wordt Lies weer naar de verloskamer gebracht, om tien over één ’s middags vult het heerlijke huilen van een pasgeboren jongetje de ruimte. Daar is Milo, 33 centimeter klein.

Lies «De bevalling zelf verliep snel en vlot. Heel gek: ik ben iemand die de touwtjes graag in handen heeft, maar net op dat grootse moment moest ik de controle loslaten. Ik zat op een trein, en ik was niet de bestuurder – ik reed gewoon mee.»

Na de geboorte mag Lies haar baby nog niet meteen in haar armen sluiten. Omdat prematuurtjes snel hun lichaamswarmte verliezen, wordt het lijfje van Milo, nog voor de navelstreng doorgeknipt wordt, 30 seconden lang in een plastic zakje gestopt. Dat is althans de bedoeling.

Lies «Want na 21 seconden werd Milo al doorgegeven aan de neonatoloog: zijn hartslag daalde en zijn ademhaling werd oppervlakkiger. Dat is helemaal niet abnormaal voor een prematuurtje, hoorde ik later, maar op het moment zelf kon ik niet inschatten hoe erg het precies was.»

Milo wordt meteen naar de couveuse gebracht.

Lies «De emotionele ontlading na een normale geboorte – het kindje dat begint te krijsen, jij die het voor het eerst op je borst voelt – heb ik dus niet kunnen meemaken. Zo’n vroeggeboorte maakt dat je meteen een stuk rationeler redeneert: ‘Hoe gaat het met hem? Wat moet er nu gebeuren?’

»Pas toen mijn man Kris en ik voor het eerst dit kamertje op de afdeling neonatologie binnenstapten, ongeveer een uur na de geboorte, besefte ik: ‘We hebben een zoon, en hier ligt hij.’ Toen stopte de wereld even met draaien, en was er alleen nog dat kleine, kwetsbare leventje.»

Sinds de geboorte is de monitor in de kamer het centrum van hun bestaan. Terwijl ze praat, houdt Lies één oog op de cijfers op het scherm.

Lies «Daar zie ik of Milo regelmatig ademt, en of het zuurstofniveau in zijn bloed op peil is. In de 48 uur vóór de geboorte van Milo had ik een medicijn ingespoten gekregen dat de ontwikkeling van de longen stimuleert. Daardoor moest hij na de geboorte niet beademd worden. Een neuskapje – en in een later stadium: een neusbrilletje – volstond.»

Dat neusbrilletje is intussen verwijderd: Milo ademt volledig zelfstandig.

Lies «Dat was een euforisch moment.

»Tot de zuig- en slikreflex is ontwikkeld, krijgt Milo zijn eten via een sonde die van zijn neus tot zijn maag loopt. Die manier van voeden wordt nu heel langzaam afgebouwd. Milo kan nu al enkele centiliters melk drinken. Ook dat voelde als een geweldige stap aan, want voor zo’n prematuurtje is van de fles drinken ongelooflijk uitputtend.

»Elke drie uur wordt Milo’s lichaamstemperatuur gemeten. Die hangt heel nauw samen met zijn gewicht: als een baby te hard moet werken om zijn temperatuur op peil te houden, komt hij niet bij. In het begin was dat moeilijk. Maar kijk: bij zijn geboorte woog Milo 1,2 kilogram, nu is de 2 kilo in zicht. (Trots) Hij doet het zó goed.»