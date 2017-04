'Get Out': Amerika's hotste regisseur Jordan Peele bekijkt het zwart-wit

'Niet álle blanken zijn boosaardig'

Wat volgt is géén doorslagje van ‘Meet the Parents’, maar een diep verontrustende en af en toe hilarische horrorfilm over een man die niet meer wegraakt uit het steeds beklemmender wordende ouderlijke huis van zijn lief. ‘Get Out’ wist in Amerika flink de gemoederen te beroeren. Tegenstanders bestempelen de film als antiblank, terwijl de aanhangers van oordeel zijn dat de witteschoonoudernachtmerrie waarin Chris verzeilt net op meesterlijke wijze de gruwel van het alledaagse racisme blootlegt. ‘Get Out’ is het weergaloze regiedebuut van Jordan Peele, een zwarte komiek die tussen 2012 en 2015 op Comedy Central furore maakte met zijn onnavolgbare imitaties van Barack Obama. Vandaag is hij Amerika’s hotste cineast.