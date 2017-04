Brussels Short Film Festival: 'Saint Hubert' met Wim Opbrouck en Wouter Hendrickx

Van 27 april tot 7 mei vindt het Brussels Short Film Festival plaats. Jules Comes ging er in 2013 al eens met de grote prijs aan de haal en levert nu met ‘Saint Hubert’, zijn nieuwe kortfilm met Wim Opbrouck en Wouter Hendrickx in de hoofdrollen, opnieuw één van de blikvangers.

'David Attenborough meets Rambo'

Jules Comes «Ik wilde eigenlijk een kruising maken tussen de natuurdocumentaires van David Attenborough enerzijds en een Rambo-film anderzijds (lacht).

»De pitch gaat zo: er is een boswachter, gespeeld door Wim Opbrouck, die in een hut in de Oostkantons woont. Hij is geïnspireerd door de oude legende van Sint-Hubertus, over een jager die tijdens de jacht een hert met een oplichtend kruis tussen zijn gewei tegenkomt en daarop voor altijd trouw aan de natuur zweert. Op een bepaald moment heeft die boswachter een aanvaring met een politieagent, gespeeld door Wouter Hen-drickx, wanneer er in zijn regio een zoekactie aan de gang is. Het is dus ook een beetje een clash tussen de moderne wereld en de natuur.»

HUMO De legende van Sint-Hubertus komt vaak terug: ze geeft de film een symbolisch, bijna bovennatuurlijk kantje.

Comes «Absoluut. Droog bekeken is het conflict in de film vrij klein. Maar met die legende, en ook door de manier waarop de film gedraaid is, met gewelduitbarstingen en luide sacrale muziek, willen we het sprookje optillen tot iets groters.»

HUMO Ben jij een natuurmens of een stadsmens?

Comes «Ik kom uit Nederland, uit een kleine stad met veel natuur, maar ik woon nu al tien jaar in Brussel. Als ik nu in een bos kom, is dat toch wel een openbaring.»

HUMO Waar ben je gaan opnemen? De wouden waarin het verhaal zich afspeelt, zijn bijna het derde hoofdpersonage.

Comes (knikt) «Het heeft mij een jaar gekost om het juiste bos te vinden. Toen ik voor een ander project locatieonderzoek deed en in de Oostkantons terechtkwam, ben ik daar blijven hangen. Die mossen, die beekjes... Dat was het!»

HUMO Vier jaar geleden won je de hoofdprijs op het Short Film Festival al een keer. Dit keer nog eens?

Comes «Graag! Maar dat kun je niet voorspellen, natuurlijk. Vier jaar geleden ben ik niet eens komen opdagen bij de prijsuitreiking. Ik had wel gezegd dat ik aanwezig zou zijn, maar er was iets tussengekomen en ik had nooit gedacht dat ik zou winnen (lacht).»