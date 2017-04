'De beelden van de aanslag komen altijd terug. Ik zie ze elke dag'

‘Mais, comment, cela fait vraiment trop longtemps.’ De begroeting in de schaars verlichte gang van het familiehuis is Afrikaans warm. Een omhelzing, een zoen. Het is een regenachtige winterdag en zelfs binnen raakt het kale huis in een buitenwijk van een slaapstad ten zuiden van Parijs niet opgewarmd. Agathe Kanziga, binnenkort 75, verontschuldigt zich voor de lege muren en het afgesleten kamerbrede tapijt. Haar trouwe zoon Jean-Luc staat naast haar: hij heeft dit gesprek mogelijk gemaakt en zal twee dagen lang waken over het welzijn van zijn fragiele moeder.

De warme ontvangst, misschien verrassend bij de gevluchte familie van een voormalige dictator, heeft alles te maken met hoe we elkaar 23 jaar geleden hebben leren kennen. Eind april 1994 – amper twee weken nadat de moord op haar man, de Rwandese president Juvénal Habyarimana, de genocide in Rwanda ontketende – was ik de eerste journalist die Kanziga en haar kinderen opzocht in Parijs. De Franse veiligheidsdiensten hadden de presidentiële familie op 9 april geëvacueerd uit hun residentie in Kanombe, aan de rand van de hoofdstad Kigali, vlak bij de luchthaven. Het vliegtuig met aan boord de president, zijn Burundese collega en een aantal topmedewerkers was drie dagen tevoren neergestort in de tuin van het paleis, neergehaald met twee luchtdoelraketten. Geen enkele inzittende overleefde de aanslag.

Toen al circuleerden berichten in de media dat Agathe Kanziga zelf achter de moord op haar man zat. Hij zou te gematigd zijn geweest in de strijd tegen het Rwandees Patriottisch Front (Front patriotique rwandais, FPR), een Tutsi-guerrillabeweging die al meer dan drie jaar lang oorlog voerde tegen zijn regime. De weduwe zou mee de genocide op de Tutsi’s voorbereid hebben, samen met de extremistische Hutu’s uit haar entourage die hun president niet meer vertrouwden. Het huidige regime in Rwanda, geleid door president Paul Kagame van het FPR, wil haar daarom nog altijd voor de rechtbank brengen. ‘Soms vraag ik me af waarom ze het zo op mij gemunt hebben,’ zegt ze.

Agathe Kanziga «Misschien vallen ze me aan omdat ze na meer dan twintig jaar aan de macht helemaal niet zo geliefd zijn bij het volk. Het volk hield wél van president Habyarimana, zowel Hutu’s als Tutsi’s: daarom willen ze zijn eer aantasten. En dat zíj zijn vliegtuig neergeschoten hebben, dat weet iedere Rwandees.»

Het Rwandatribunaal van de Verenigde Naties in Arusha (Tanzania) heeft het dossier van Agathe Kanziga nooit naar zich toe getrokken. En naar de aanslag op het vliegtuig is nooit een onafhankelijk internationaal onderzoek gevoerd; de Franse justitie heeft zich over de zaak gebogen na een klacht van de nabestaanden van de Franse piloten, maar dat onderzoek is, na 23 jaar, nog steeds lopende. Of het tot een proces zal komen, is nog niet duidelijk. Intussen is de weduwe van de president nog altijd niet erkend als vluchtelinge, waardoor ze al jarenlang zonder papieren in Frankrijk verblijft.

HUMO Zonder papieren kunt u het land niet uit. Voelt u zich gegijzeld?

Kanziga «Ja. Ik zou graag vrienden in België of Duitsland kunnen bezoeken. Maar ik geloof in de almachtige God en ik weet dat het Rwandese probleem ooit opgelost zal raken. Ik blijf hopen.»