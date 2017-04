Ik haat cliniclowns. Ze hopen troost te brengen in de kille ziekenhuisomgeving, maar in contrast met hun manisch opengesperde ogen, kleren in vrolijke kleuren en blinkende rode neuzen, lijkt de stervensfabriek net nog treuriger. Dat willen ze niet zien, nee, krampachtig proberen ze de geur van ziekte en dood te verdrijven met belegen moppen. Misschien zuigen ze daar zelfs hun eigenwaarde uit.

‘Ik kan mijn broer niet uitstaan,’ zegt ze. Ze overdrijft niet. ‘Ik vind hem verwerpelijk.’ Er volgt een lange lijst grieven en beschrijvingen van potsierlijke karaktertrekken. Ik was overtuigd: de broer in kwestie is in het beste geval een schertsfiguur, in het slechtste een cynische opportunist. Een toevalligheid als een gedeelde genetische code vergoelijkt wat haar betreft niets. Dat vind ik getuigen van een interessante onbuigzaamheid.

Mensenkennis is de illusie dat je het gedrag van je soortgenoten kunt voorspellen. De kleine brokjes informatie die ze je toewerpen, de aanwijzingen die ze achteloos laten slingeren, de grootse bekentenissen die ze dronken in je schoot kotsen: dat alles puzzel je in elkaar tot een plausibele versie van de echte mens die voor je staat. Dat puzzelen doet een mens doorgaans behoedzaam. Hoe meer informatie je krijgt, hoe beter je gedrag kunt voorspellen, hoe groter dus de kans dat je iemand gaat vertrouwen. Jaren vol misvattingen en teleurstellingen – opgroeien – leren ons dat het zo werkt. Maar soms schakel ik die aangeleerde behoedzaamheid plots helemaal uit. Door een terloopse zin als: ‘Ik heb gevochten met een cliniclown.’ Of: ‘Ik kan mijn broer niet uitstaan.’ Jij bent van het goede soort, weet ik dan. Jij begrijpt het. Of beter: ik denk jou te begrijpen. Ik denk dat jij het ook weet. Dat we niet bang moeten zijn voor ons eigen donker. Dat het beter is onze eigen monsters onder ogen te zien, dan ze met alle macht proberen dood te slaan. Echt sterven doen ze toch nooit.