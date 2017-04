Koppensneller Herman Brusselmans: 'Rectorverkiezingen UGent'

Het gaat hier over de Gentse universiteit, waar de rectorverkiezingen plaatsvinden, en die zorgen voor onrust, strijd, malversaties, binnenkamertjesgedoe, lobbyisme, messen in de rug en kandidaten die elkaar in zeven sloten tegelijk willen duwen. Sommige van die pipo’s behoren tot de loge, anderen behoren tot een politieke partij, nog anderen komen zelfstandig op, en ten slotte zijn er een paar die het goed voorhebben met de universiteit, maar die worden weggelachen en beschouwd als archaïsche onnozelaars die niet beseffen dat de verkiezing van een rector niks te maken heeft met ‘Hoe verkiezen we de beste rector?’, maar wel met ‘Hoe verkiezen we de klojo die z’n achterban aan zoveel mogelijk macht kan helpen?’ Waarna die achterban zich geen reet aantrekt van wat het belangrijkste punt op de agenda had moeten zijn: de studenten een zo goed mogelijke opleiding geven en het afleveren van academici die eventueel iets te betekenen kunnen hebben in een samenleving.

Dat soort berichten doet me denken aan m’n eigen jaren aan de universiteit, toen alles heel simpel was. Wat kon het ons schelen wie de rector was, al was het een aap op rolschaatsen. Ik heb in m’n studentenjaren van 1975 tot 1980 nooit geweten wie de rector was. Eén keer heb ik de vicerector gezien, toen die met een stuk in z’n kloten op de Blandijn achter een potplant stond te braken. Weet je dat ik soms met heimwee en nostalgie terugdenk aan de goeie ouwe Gentse universiteit uit die periode? Net zoals ongeveer alle studenten was ik een boertje van den buiten die naar de grote stad Gent trok, om daar om het even wat te gaan studeren. Het enige wat telde, was om een aantal jaren de plattelandsketens af te werpen, vele avonturen te beleven en meisjes te leren kennen, want hoe vreemd het ook mag klinken: in m’n geboortedorp Hamme waren er geen meisjes, behalve m’n zus, m’n buurmeisje Martine, die een klompvoet had en een IQ dat lager lag dan dat van haar klompvoet, en ook had je Nancy van de bandenfabriek, het angelieke blondje, maar die ging niet in Hamme naar school, maar in Dendermonde.