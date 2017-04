Dokter De Zeulder redt de fruitteelt

De vrieskou was niet eens uit de ochtendlucht verdwenen, of Frank Deboosere had de schade aan de fruitteelt al tot na de komma berekend. Ze liep in de honderden miljoenen. Geen bloesempje bleef gespaard, en de kou was zo diep in de wortelstelsels doorgedrongen dat hele boomgaarden in een paar uren tijd totaal waardeloos waren geworden. Het was een geval van tijdelijke permafrost, verklaarde hij. Maar hoe groot is de mentale schade?

Dr. Koen De Zeulder «Die is niet te overzien. Je zou verwachten dat een radio- of tv-station meteen een actie opzet om die fruittelers te helpen, maar het bleef ijzingwekkend stil. Misschien denken al die BV’s, die anders meteen in de bres springen, dat die fruittelers evenveel zwart spaargeld hebben als zijzelf. Maar de grootste mentale klappen zijn voor de consument: die stelt zich vragen over de toekomst.»

HUMO Wat voor vragen?