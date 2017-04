Uit de platenkast van Mauro: ‘Interstellar Fugitives’ van Underground Resistance'

Het kostte de kritische muziekfan anno 1980 best wat tijd om synthesizers en drummachines serieus te nemen. Tokkelende langharigen hadden lange tijd een streepje voor op kille knoppendraaiers in gestreken outfit. Hier en daar protesteert er vandaag nog weleens een enkeling tegen computermuziek, maar dat soort is ondertussen langzaam aan het uitsterven, dus daar zijn we binnenkort ook alweer van af. Kan iemand hen er trouwens aan herinneren dat digitale sinusgolven en pakweg de plastic verpakking rond een gloednieuwe floppydisk óók producten zijn van Moeder Aarde? De natuur is inventiever dan men soms durft te denken. Daarom alleen al mag ze wat mij betreft weleens in aanmerking komen voor een Nature Award.

Eveneens opgetrokken uit één of andere oerkracht is Underground Resistance, een muziekcollectief uit Detroit waarvan de tijdloze techno – ja, zoiets bestaat – nog altijd opvallend uitblinkt in het genre. Op ‘Interstellar Fugitives’, zoals iedere langspeelplaat van UR een compilatie, voel je dat deze sound niet snel gedateerd zal raken. Dit soort muziek verdient het zelfs om opgenomen te worden in de Smithsonian Institution, Amerika’s belangrijkste erfgoedinstelling. Van de Terminatorfunk van The Suburban Knights (‘Maroon’) tot de gothic acid van Drexciya (‘Aquatacizem’) en de Black Panther-electro van Chaos (‘Afrogermanic’): ik kreeg hierbij het visioen van een hopeloos menselijk wezen dat niets liever wil dan zo snel mogelijk opgaan in een hoogtechnologische levensvorm. Om eindelijk af te zijn van die eeuwig ondraaglijke evolutieblues.

Misschien blijkt het echt wel beter voor de natuur.