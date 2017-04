De 7 hoofdzonden van Greg Dulli, frontman van The Afghan Whigs: 'Van alle hoofdzonden verkies ik onkuisheid'

'Seks kan zo lekker zijn, man. Of had ik dat al gezegd?'

Traagheid

Greg Dulli «Totaal geen last van. Next! (lacht) Ik heb graag iets omhanden. En op momenten dat inertie toch de kop opsteekt, kan ik mezelf heel goed een schop onder de kont geven. Vakantie lukt maar voor enkele dagen, dan begin ik zenuwachtig te worden, wil ik iets dóén. Voor mijn 50ste verjaardag ben ik vorig jaar met al mijn vrienden naar Mexico gegaan. Privéstrand afgehuurd, groot feest, alles fantastisch, ons geweldig geamuseerd. Iedereen bleef er voor tien dagen, om wat te kunnen nagenieten en te recupereren. Na vijf dagen, terwijl de rest van het gezelschap zich nog perfect op het gemak leek te voelen in de strandstoel, begon het bij mij te kriebelen. Ik voelde me slecht, en omdat ik voelde dat ik het voor de rest kon verknoeien, ben ik in de auto gestapt en weggereden. In het dichtstbijzijnde dorp – wat helemaal niet zo dichtbij was, we zaten daar echt in de jungle – tapijten gaan kopen (lacht). Gewoon om toch maar íéts te doen.»

HUMO Traagheid betekent ook: niet voldoende streven naar gerechtigheid of het goede. Schuilt er een Bono in jou?

Dulli «Of er een Bono in mij schuilt, weet ik niet, maar ik onderschrijf wel de 10 procent-regel: die zegt dat je 10 procent van wat je verdient, moet wegschenken aan mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. Dat doe ik nu al minstens een kwart van mijn leven, vanaf het moment dat ik iets had om weg te geven. Zelfs in mijn donkere periodes heb ik een gezegend leven geleid. De problemen die ik heb gehad, waren problemen die ik zelf had gecreëerd. Ik ben erg dankbaar voor het feit dat ik datgene mag doen waar ik blij van word en bij mensen mag vertoeven die me gelukkig maken. En ik besef ten volle dat de meeste mensen dat niet gegund is. Dus geef ik. Je kunt niet iedereen redden, maar al red je maar één iemand: that’s a good thing.»

HUMO Hoe kies je de doelen waar je aan schenkt?

Dulli «Ik ga je niet zeggen aan wie of waaraan ik geef, maar dit zijn mijn credo’s: niemand zou honger mogen hebben, iedereen zou een dak boven zijn hoofd moeten hebben, en van dieren en kinderen moet je met je fikken afblijven.