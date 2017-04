Gorillaz, de redders van de popmuziek

Je kunt een project als Gorillaz op twee manieren bekijken: de enthousiaste manier en de cynische. Laten we met de tweede manier beginnen.

Gorillaz is iets als een musical, waarbij de oorspronkelijke artiesten hun werk laten interpreteren door derden. Zo’n musical is lopendebandwerk, kost minder, de derden werken aan een goedkoper loon en je kunt de songs simultaan op verschillende plekken laten renderen. En terwijl elders de kassa rinkelt, zitten de makers – in dit geval Damon Albarn en striptekenaar Jamie Hewlett – thuis. Dat derden bijna altijd een minder oorspronkelijk, minder authentiek, minder intens en banaler spektakel brengen dan een échte artiest, zal hen een zorg wezen.

In deze tijd komt daar nog een andere factor bij kijken: tijdwinst. De recente dood van Bowie & co. was een wake-upcall voor alle supersterren van hun generatie en de volgende: ‘Wát, Bowie dood, die is maar 5/10/18 jaar ouder dan ik, en hij leek onverwoestbaar! Hoeveel tijd heb ik nog?’ En, daaraan verbonden: ‘Hoeveel tijd wil ik nog verspillen aan dat eeuwige touren, die nodeloze verplaatsingen en de stress die eraan verbonden is?’ Die stress is in tijden van terrorisme nog wat groter dan voorheen.