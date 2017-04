'Ik heb de neiging om op alles ja te zeggen'

De nieuwe plaat ligt iets later dan voorzien in de winkel, en dat is volledig zijn schuld, geeft de Jong toe.

Erik de Jong «Je weet hoe dat gaat met deadlines: pas dan krijg je in de gaten wat je eigenlijk aan het maken bent, en wat er nog nodig is. In dit geval was dat: minder. Minder, minder, minder. Toen ik ging inzingen, merkte ik dat ik veel te veel tekst had. Dus moest ik er met een rode stift doorheen, en enkel overhouden wat echt belangrijk was. Ook voor de melodie: hoe minder tekst je hebt, hoe belangrijker die wordt.»

HUMO Terwijl je de melodie vroeger al eens naar het achterplan drong, geef je ze nu alle ruimte.

De Jong «Eigenlijk wou ik een heel kale, gestileerde plaat maken, met enkel beats, elektronische muziek en stem. Maar dat blijkt niet mijn talent: ik bleef maar terugkeren naar strijkers en melodie. Dus moest ik op een bepaald moment kiezen: iets hips en interessants maken, of mijn hart volgen. Ik luister naar alles, ook The xx, Tame Impala en Beach House, maar als ik alleen ben, ligt toch vooral Burt Bacharach op. Dus heb ik alle goeie smaak maar losgelaten en de melodie helemaal omarmd (lacht).»

HUMO De Erik van vijftien jaar geleden had zich ongetwijfeld een beetje gegeneerd.

De Jong «Ik denk dat ik het toen nog niet durfde, dat ik me nog te veel verschool achter wat hip of modieus was. Maar op een dag ga je je afvragen wat de blijvende waarden zijn, en ‘Trein vuur dageraad’ is de neerslag daarvan. Ik had opnieuw heel experimentele dingen kunnen maken, maar deze plaat móést zijn wat ze is geworden.