Zijn wél van de partij: ex-Sonic Youth-drummer Steve Shelley, My Bloody Valentine-bassiste Debbie Googe en Chrome Hoof-gitarist James Sedwards. Samen brengen ze vijf gitaarrock-songs die tot het beste behoren van wat Moore na Sonic Youth heeft uitgebracht.

HUMO ‘Rock N Roll Consciousness’ klinkt avontuurlijker dan ‘The Best Day’. Is er meer underground ingeslopen?

Thurston Moore «Het is me zelf niet opgevallen: ik wilde de plaat zeker niet experimenteler maken. Dat gezegd zijnde vind ik wel dat ‘Rock N Roll Consciousness’ beter klinkt. ‘The Best Day’ was een samenraapsel van werk dat ik al een tijdje solo speelde, tijdens de opnames drie jaar geleden hadden Debbie en Steve nog nooit samengespeeld. Dat hoorde je ook. Door intensief te touren zijn we een geoliede groep geworden, en dat straalt af op de nieuwe plaat.