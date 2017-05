Wie is de grootste Humofiel? 3999 Humo's in 40 onverbiddelijke quizvragen

4000 Humo’s: dat zijn – ruw geschat – een half miljoen pagina’s bomvol spraakmakende, onvergetelijke, grappige, onthullende, opbeurende of uw wereldbeeld wijd opengooiende interviews, reportages, columns, cartoons, koppen, recensies en formats. Maar wat is er van al die Humo-geschiedenis, inclusief de talloze evenementen die we in de loop der jaren (mee) op touw gezet hebben, in uw overprikkelde en afgematte hersenen blijven hangen? Hoe goed ként u uw lijfblad?