Koppensneller Herman Brusselmans: 'Shania Twain brengt na 15 jaar nieuw werk uit'

Een tijdlang ben ik erg verliefd geweest op Shania Twain. Ik vond haar de mooiste vrouw ter wereld. Nochtans werd er in het begin van haar carrière weinig ophef over haar gemaakt: haar countrydeuntjes werden zelfs ‘oubollig’, ‘tweederangs’ en ‘eendagsvliegjes’ genoemd. Het tij keerde toen in 1994 aandacht aan haar werd besteed in Humo.

Dat was in Humo 2904, en er stond een groot vraaggesprek in met Shania, afgenomen door de onovertrefbare en toen nog jonge interviewer Serge Simonart. Hij schreef in z’n inleiding dat Shania hem bij wijze van kennismaking muilde, haar hand in z’n broek stak, en mompelde: ‘Serge, you have the biggest dick in showbusiness.’