Dokter De Zeulder viert

‘Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben.’ Het is een ijzersterke slogan uit de jaren 90, maar heeft iemand zich ooit afgevraagd wat die ernstige gevolgen dan wel waren? Bijziendheid? Een tenniselleboog, lage rugpijn of een mentale aandoening? De vraag blijft actueel. We legden ze voor aan een vooraanstaand medicus.

Dr. Koen De Zeulder «Maak je geen zorgen, van Humo lezen blijf je kerngezond. De cijfers wijzen dat uit. Sinds het blad begon als Humo-radio, is de Vlaamse levensverwachting flink gestegen. Toen Guy Mortier in de late jaren 60 het roer overnam, nam die toename nog eens flink toe, wat niet zo evident is. Want van een toename verwacht je niet meteen dat ze zelf ook nog eens toeneemt. Dat maakt Humo zo uniek!»

HUMO Zijn de producten waarmee het blad wordt gemaakt gezond? Het papier, bijvoorbeeld?