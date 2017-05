De vierduizendste Humo! Een topgetal! Een supercijfer! Een knalprestatie!

Er zijn tien geboden, twaalf stielen, dertien ongelukken, fifty ways to leave your lover en neunundneunzig Luftballons, en dan schijnt de cijfermagie zowat op te houden. In de verte roept iemand nog zeshonderd Franchimontezen en 10.000 Maniacs, maar daarmee lijkt alles gezegd. Dat is evenwel zonder 4.000 gerekend. Een topgetal, een absoluut supercijfer.

Fab Four Thousand: The Beatles kenden de kracht van het getal 4.000. De song ‘A Day in the Life’ bevat de regel: ‘I read the news today oh boy / Four thousand holes in Blackburn, Lancashire’. Het mag dan om 4.000 gaten in het wegdek van Blackburn gaan, een cijfer dat John Lennon kwansuis in de Daily Mail las, dat neemt niet weg dat dit één van de invloedrijkste nummers (!) van The Beatles was.

Fire tusen: het getal vierduizend is universeel, want het ligt in alle talen vlot in de mond. Fire tusen in het Noors en véier dausend in het Luxemburgs, dat klinkt bijna als een Vlaams dialect. Enige uitzonderingen op deze regel: dört bin (in het Turks) dat meer als vuilnisbak klinkt dan als vierduizend. En de tongue twister in Zoeloe: abayizinkulungwane ezine. Geef daar maar eens op terug!

Postcode: 4.000 is de postcode van de stad Luik, die daarmee de hoofdprijs wegkaapt vóór Brussel (1000), Antwerpen (2000) en Leuven (3000).

Ronde: de belangrijkste wielerronde is de Ronde van Frankrijk met zijn gemiddelde lengte van 4.000 km.

Radius: wie een cirkel van 4.000 kilometer rond de Humo-container van Kobbegem trekt, komt alleen maar in voorname steden terecht: Rafha (Saoedi-Arabië)! Teheran (Iran)! Uporovo (Rusland)!

Film: ook in de wereld van de film is het getal 4.000 nauwelijks weg te denken. Voor de voor een Oscar genomineerde film ‘Daens’ waren 4.000 figuranten nodig en ‘Law 4.000’ is een Griekse film uit 1962 over een nozem die verliefd wordt op de dochter van zijn oerconservatieve leerkracht. De prent trok 119.000 bezoekers en de rol van de schoolfrik werd gespeeld door niemand minder dan Vasalis Diamantopoulos.