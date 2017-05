'Ik was gulzig in álles'

Het beeld staat op mijn netvlies gebrand. Josina Cornelia Huisman – zo heet het Hollandse nakomertje van de oude K3 officieel – had zich voor de halve finale van ‘K3 zoekt K3’ in een jurk van knuffelbeertjes gehuld. Studio 100-baas Gert Verhulst lachte haar zowat in haar gezicht uit, maar Josje gaf geen krimp. Het typeerde haar volledig. Josje was jaren het ongeleide projectiel van de voorspelbare K3-marketingmachine. Als ze niet in de spotlights stond met een nieuwe piercing, naaktselfie of tatoeage, dan was het wel met haar vrijages met bad boys Johnny de Mol en Kevin Janssens. Maar dat wil nog niet zeggen dat Josje een open boek is. ‘Ik hou niet zo van die persoonlijke vragen,’ zal ze een paar keer opwerpen. Rond haar privéleven staat een stevig muurtje en ook het potje K3 houdt ze het liefst gedekt. Maar Humo’s 7 Hoofdzonden, daar wil ze wel eens voor gaan zitten.

HUMO Je bent de dochter van een protestantse predikant, dus ik veronderstel dat je de hoofdzonden wel kent?

Josje HUISMAN «Het is niet zo dat ik ze op mijn knieën voor mijn vader moest opsommen, hoor (lacht). Maar ik ken ze wel. Volgens mij maak ik me aan geen enkele van de zeven hoofdzonden gigantisch schuldig. Gulzigheid komt misschien nog het dichtst in de buurt.»

GULZIGHEID

HUISMAN «Tot voor kort was ik best wel gulzig met eten en drank. Niet dat ik elk weekend ladderzat in de luster hing, maar ik dronk geregeld alcohol. Het ligt wellicht aan jullie bourgondische mentaliteit, maar drinken is in Vlaanderen meer ingeburgerd dan in Nederland. Als je hier een bob aanduidt, zie je hem meteen twee gin-tonics achteroverslaan. ‘Tegen het eind van de avond zal dat wel uitgewerkt zijn,’ hoor je dan. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Als je dat in Nederland doet, word je serieus scheef aangekeken.»

HUMO Je bent dus bewust minder gaan eten en drinken?

HUISMAN «Ik was gulzig in álles, ik kocht ook veel kleren en zo. Maar door me in bepaalde lifestylemethodes te verdiepen, ben ik veranderd. Ik besefte dat ik die overdaad niet nodig had. Ik wil het woord ‘zenmeisje’ niet in de mond nemen… Maar eigenlijk ben ik dat wel (lacht).»

HUMO Heeft dat er ook voor gezorgd dat je veganist geworden bent?

HUISMAN «Neen, dat was nadat ik een documentaire over de impact van veeteelt op onze ecologische voetafdruk had gezien. Wist je dat er miljoenen hectaren soja verbouwd worden om dieren te voeden, terwijl er mensen in Afrika verhongeren? Bovendien dragen al die dieren massaal bij tot de opwarming van de aarde. En dan is er nog het emotionele aspect: we zijn de connectie tussen ons en andere levende wezens volledig kwijt. In eerste instantie wou ik vegetariër worden, maar de zuivelindustrie is even fucked up als de vleesindustrie.

»Toen ik had beslist veganist te worden, nu vier maanden geleden, werd ik ’s anderdaags 20 procent gelukkiger wakker. Veel mensen denken dat het een hele opgave is, maar je moet gewoon een beetje harder zoeken in de supermarkt. Omdat veganisme niet de norm is, ligt het vlees en de kaas altijd bovenaan in de rekken.»