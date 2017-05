Recreatief rolschaatsen door showlijders

Liefde voor muziek

VTM – 24 april – 834.944 kijkers

U, vrouw of man of transgender die nog bij zijn oude, aldoor droog kuchende moeder woont, u doet ermee wat u wilt, maar ik sla ‘Later… with Jools Holland’, een tv-programma dat al sinds 1992 bestaat, bij leven en welzijn liever niet over: het is één van de weinige amusementsprogramma’s waar de BBC nog wereldwijd prat op kan gaan. Nu, ik was als muziekliefhebber wel opgetogen over de digitale zender BBC4, die net zo lang op de betaaltelevisie te zien was tot het de beleidslieden van Telenet te binnen schoot dat de winstmarge van hun bedrijf te allen tijde voorrang moest hebben op de kwaliteit van hun aanbod. Het is me overigens allang duidelijk dat kwaliteit niet loont, toch niet geldelijk. Maar laat ik ophouden met afdwalen, en weer aanknopen bij ‘Later… with Jools Holland’, een topprogramma dat onder leiding van een gentleman die altijd een Engelse schooljongen is gebleven, geheel en al om livemuziek draait. En laat livemuziek nu ook al drie seizoenen lang de bestaansreden van ‘Liefde voor muziek’ zijn, naar mijn smaak het aardigste programma dat de VTM rond deze tijd van het jaar te bieden heeft. Niet dat de liedjes die ik in dit programma te horen krijg altijd naar mijn gading zijn, maar er is immer veel vakmanschap en muzikaliteit mee gemoeid. Vakbekwame mensen heb ik hoog zitten, en daarbij denk ik vanzelf ook aan de bandleden, met inbegrip van de uitstekende backingvocalisten, die anoniem maar minder onderbelicht dan vroeger, achter de bekende zangers en zangeressen hebben postgevat, om gulweg kleur aan ze te geven. Hopelijk tegen een billijke vergoeding.

In deze aflevering van ‘Liefde voor muziek’ kreeg het repertoire van Isabelle A een beurt. Uit hoofde van mijn vak heb ik haar voor het eerst gesproken toen ze nog een tienersterretje was. En het laatst in 2008, toen ze ‘De macht der gewoonte’ had uitgebracht, een plaat waaraan onder anderen Mauro Pawlowski een song had bijgedragen. Het scheen me toe dat Isabelle A in ‘Liefde voor muziek’ een ietwat gelaten of toch ingetogen, of misschien ook wel melancholische indruk maakte in het uitbundige gezelschap van Bart Peeters, Natalia, Lady Linn, Gers Pardoel, Clouseau en Josje Huisman. Ik had zelfs even het idee dat ze er een beetje buiten stond en haar best deed om dat zo min mogelijk te laten blijken. Op Mallorca, waar ‘Liefde voor muziek’ zich dit keer afspeelt, sprak Bart Peeters de hoop uit dat Isabelle A spoedig een comeback zou maken. Bart Peeters deed volgens Natalia intussen dienst als wijze man, maar volgens mij is hij jonger van geest dan een wijze man zich doorgaans kan permitteren. Aangezien ‘Liefde voor muziek’ ook een soort vakantie voor showlijders is, zagen we Bart recreatief rolschaatsen. De artiesten maakten soms ook gebruik van een Oxboard, zo’n Segway zonder stuur. Als ik dat vervoermiddel zie, de mens met zijwielen, denk ik altijd dat te voet gaan niet eens zó’n gek idee is. Op je handen lopen is ook mooi in het straatbeeld. Bart Peeters speelde voorts enthousiast en met een zekere verbetenheid ‘water bottle flip’, waarbij je, of je nu een wijs man bent of niet, met de zwier van een jongleur een petfles met een zekere hoeveelheid water erin zodanig opgooit dat ze bij landing netjes op haar bodem terechtkomt en overeind blijft staan. En dan te bedenken dat er klojo’s zijn die een heel boek uitlezen tijdens hun vakantie! Intussen sprak Isabelle A in een apartje met Lady Linn, terwijl ze allebei gemasseerd werden, over bidden en over haar evangelische geloofsovertuiging. Het gezelschap was erg gemêleerd, hoezeer het voorts ook één pot nat mocht zijn.

Toen haar collega’s haar repertoire zongen, werden de ogen van Isabelle A niet vochtig, laat staan dat er tranen langs haar wangen biggelden. Dat is nogal gebruikelijk, want iedereen blijkt merkwaardig ontroerbaar in dit programma, alsof vertoon van emotie voorgeschreven is. Nadat Bart Peeters ‘Blank of zwart’ kunstig had omgebogen tot loflied op Isabelle A, sprak Kris Wauters, ook namens de rest van Clouseau, met een trillinkje in zijn stem: ‘Bart, jij hebt de gave om de mensen gelukkig te maken.’ Bart Peeters maakte geen aanstalten om dat met gitaarbegeleiding tegen te spreken.