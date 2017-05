Hart Boven Hard vs. Charles Michel: 'Iedereen kent wel iemand die eronderdoor gaat'

HUMO Verwacht u een grote opkomst?

Wouter Hillaert «We gaan in elk geval een Belgisch record breken, want we gaan de langste zelfgebouwde tafel van het land op de Pachecolaan zetten: 800 meter lang, tegelijk podium en catwalk, én een symbool voor ‘delen’ als visie voor de toekomst. De bevolking komt op tafel slaan. Ik merk dat het concept wel aanspreekt. In elk geval is het alternatief, in de zetel zitten terwijl men gedurig aan de poten blijft zagen, géén optie.»

HUMO Soms lijkt de regering vooral aan de eigen poten te zagen.

Hillaert «Mij lijkt dat ideologisch gekrakeel vooral een afleidingsmanoeuvre om de harde sociaal-economische afbraak aan het zicht te onttrekken. Ook al dat polariseren van Theo Francken en anderen is een rookgordijn: men zet mensen in de hoek omwille van hun achtergrond, en intussen wordt er nog altijd geen werk gemaakt van de afspraken in het regeerakkoord over armoedebestrijding. Maar hoe hard men ook probeert om de aandacht af te leiden: het beleid komt nog altijd hard binnen. De rusthuisfacturen zijn nog altijd even onbetaalbaar, bibliotheken gaan dicht en de werkdruk blijft stijgen. Iedereen kent wel iemand die eronderdoor gaat: in plaats van daar iets aan te doen, wordt gevraagd om langer te werken. We gaan zondag niet alleen protesteren: we willen vooral pleiten voor wat we als mens normaal vinden. De waarden die we thuis hanteren, staan soms diametraal tegenover het beleid. Het is niet normaal om 15 miljard euro aan oorlogsvliegtuigen uit te geven en tegelijk op onderwijs, cultuur en zorg te besparen.»