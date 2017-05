Cato Mortier is 18, dochter van Jens Mortier en kleindochter van Guy Mortier: 'Mijn vader is en blijft mijn number one man'

'Ik zou niet graag hebben dat mensen zeggen: 'Is dát nu een Mortier? Ik heb niet één keer moeten lachen''

‘Het was zalig,’ zegt ze. ‘En natuurlijk hebben we een fuck you-selfie voor de Trump-toren gemaakt (lacht). Alleen jammer dat we de fietstocht door Brooklyn niet meer gehaald hebben vanwege onze zware kater.’ Met een paar vrienden waren ze er iets te hard ingevlogen. ‘Ik denk dat papa zonder mij het hotel niet meer had gehaald. Ik heb hem zo goed als moeten dragen.’ Ze schatert het uit, maar ik heb zelden iemand twee uur lang met zoveel onvoorwaardelijke liefde over haar vader horen praten. En grootvader Guy? Die vindt ze cute. Wat een heerlijke meid.

HUMO Je vader en jij zijn heel close, hè?

Cato Mortier «Ja. Hij heeft me bijna helemaal alleen opgevoed. We hebben een bijzondere band.»

HUMO Op je 10de vroeg hij je al een Humo-spotje in te spreken.

Cato «Dat was geweldig. Ik luister er soms nog naar. Het staat in mijn iTunes-bibliotheek. En in die van papa ook.»

HUMO Vond je het eng?

Cato «Helemaal niet. Ik was al zo vaak met papa mee naar Het Geluidshuis geweest, had al zo vaak gezien hoe die opnamen verliepen. Ik herinner me alleen dat ik nog niet zo goed kon articuleren en dat ik daar echt op heb staan zweten, want ik wilde per se dat het helemaal goed was. Zodat opa en papa trots zouden zijn.»

HUMO Sta je graag in de spotlights?

Cato «Ik verlang er niet naar bekend te zijn, maar ik zou wel graag erkenning krijgen voor wat ik doe omdat ik erin uitblink. Vooral de mening van papa en opa vind ik erg belangrijk. Ze zijn heel kritisch. Wat ze zelf maken zullen ze ook niet snel goed genoeg vinden, dus hun goedkeuring is heel wat.»

HUMO Wat als zij je exploten zouden afkeuren?

Cato «Mja. Dat zou me er niet van weerhouden door te zetten, maar het zou wél hard aankomen. Kritiek van opa zeker.»

HUMO Bewonder je je grootvader?

Cato «Enorm. Vooral om hoe bescheiden hij is. Omdat hij, als hij naast mij aan tafel zit, een heel gewone, maar natuurlijk ook heel grappige man is, terwijl hij voor zoveel mensen zoveel heeft betekend. Mijn vader heeft me daar alles over verteld: hoe opa de rock-’n-roll naar België heeft gehaald, hoe wauw dat toen was, en dat mensen zich erdoor bevrijd voelden. Hij heeft Humo groot gemaakt. En dan zijn er nog tv-programma’s zoals ‘Alles kan beter’. Een goeie vriend zei me dat hij die reeks pas had herbekeken: hij moest er nog steeds hard om lachen. Ik heb echt zo’n coole opa. Vlak voor dit interview stuurde hij me nog een sms: ‘Als één man achter je, Catootje.’»