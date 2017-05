Cherchez La Femme: Jehan Sadat, weduwe van de Egyptische president Anwar Sadat

'Hij wist dat hij vermoord zou worden en ik wist het ook. Maar we spraken er nooit over'

Het waren woelige tijden die Jehan meemaakte als de vrouw van Anwar Sadat. In 1949 leerden ze elkaar kennen op haar 15de verjaardagsfeest. Sadat was op dat moment een onbekende en doodarme legerofficier, die net een gevangenisstraf had uitgezeten vanwege staatsgevaarlijke activiteiten tegen de Britse kolonisator. ‘Ik had zijn proces op de voet gevolgd. De man van mijn nichtje was goed bevriend met Anwar, en hoewel mijn moeder Britse is, sympathiseerde ik toch met de mannen die zich tegen de kolonisator verzetten. Egypte is mijn land. Vanaf de allereerste keer dat ik Anwar ontmoette, was ik dus door hem gefascineerd. En dat is nooit veranderd, tot aan zijn dood.’

HUMO U was pas 15 en, in tegenstelling tot Sadat, van rijke komaf. Voor uw familie moet jullie relatie een schok geweest zijn.

Jehan Sadat «Dat klopt. Anwar kwam uit een arme familie, was al getrouwd geweest en had kinderen. Maar de liefde verricht wonderen. Ik hield zoveel van hem.

»De eerste keer dat hij bij mij thuis kwam, stelde mijn moeder hem heel veel vragen. Typisch wellicht voor een onderwijzeres. Zo vroeg ze hem wat hij vond van Winston Churchill, iemand naar wie ze als Britse vrouw enorm opkeek. Hij antwoordde: ‘Ik vind dat hij een dief is.’ Na zijn vertrek zei mijn moeder niets, maar ik wist meteen dat ze tegen ons huwelijk gekant was.

»Ik heb hem daarna gebeld in het hotelletje waar hij logeerde en gevraagd of hij geen diplomatischer antwoord had kunnen verzinnen. Hij antwoordde: ‘Jehan, ik zeg nooit iets wat ik niet meen, hoezeer ik je moeder ook respecteer – Churchill is een Brit die ons land heeft bestolen, om het belang van het Suezkanaal.’ Ik heb hem toen beloofd dat ik een volgende ontmoeting zou regelen als hij niet meer over politiek zou praten. Na een maand waarin ik alles deed om mijn moeder te behagen, lukte het me eindelijk om hem nog eens te mogen uitnodigen. Ditmaal spraken ze over Britse schrijvers en raakte ze door hem gefascineerd. Achteraf zei ze: ‘Jehan, al was zijn antwoord over Churchill niet goed, deze man is tenminste oprecht – Churchill is voor mij een held, maar uiteraard kan hij dat niet zijn voor een Egyptenaar.’ Van dan af hadden mijn moeder en Anwar een bijzonder goede relatie.»

HUMO Enkele maanden later trouwden jullie. Had u toen kunnen denken dat u ooit de first lady van uw land zou worden?

Sadat «Absoluut niet. Nooit. Weet u, in mijn tijd zochten meisjes vooral een rijke man. Anwar was heel arm, bezat helemaal niets. Ik wilde een man die toegewijd was aan zijn land, die van Egypte hield. Anwar heeft véél opgeofferd voor zijn land. Als legerofficier was hij welgesteld en had hij een gemakkelijk leven kunnen leiden. Maar hij kwam in de gevangenis terecht omdat hij zich tegen de Britten verzette. Hij deed waar hij in geloofde.»

HUMO Sprak hij toen al over zijn ambities, voor zijn land en voor hemzelf?

Sadat «O ja, hij sprak voortdurend over Egypte en over de Britse bezetting. Zelfs als echtgenoot van een half-Britse vrouw. Hij wilde elke kans grijpen om iets voor zijn land te doen. Dat is wat mij zo in hem aantrok. De meeste mannen van die leeftijd – hij was 29 toen we trouwden – dachten alleen aan hun carrière, hoe ze hogerop konden raken in het leger. Hij niet. Hij dacht alleen aan Egypte.»