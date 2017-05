'Ik heb altijd gedacht dat hij een professor aan Oxford zou worden'

‘Call me Jackie,’ is het eerste wat Jacqueline Doherty zegt wanneer ze me de hand schudt in een dierentuin in Noordwest-Duitsland. Ze heeft specifiek voor deze plek gekozen om te voorkomen dat uitlekt waar ze precies woont: ‘Ik wil niet meer elke dag belaagd worden door de meedogenloze pers.’ Elf jaar geleden, tijdens het trieste hoogtepunt van haar zoons heroïneverslaving, verscheen haar boek ‘Pete Doherty: My Prodigal Son’, met de niet mis te verstane ondertitel: ‘Every Mother’s Nightmare… A Child off the Rails.’ Een hartverscheurend relaas over onvoorwaardelijke moederliefde.

Jacqueline Doherty «Begin 2006 verscheen het ene na het andere artikel over Peter, allemaal onzin. En als het geen onzin was, dan hadden ze zijn woorden verdraaid, om toch maar met een sensationeel stuk te kunnen uitpakken. Ik was al begonnen met dingen neer te schrijven voor mezelf, om de leugens van de waarheid te kunnen onderscheiden. Toen ik een telefoontje kreeg van een journalist – het tiende al die dag – die vroeg of ik wilde meewerken aan een boek over Peter, werd het me plots te veel: ‘Ik kan je niet helpen, want ik ben zélf bezig aan een boek over hem.’ Vijf maanden later was het af: de woorden gulpten eruit.»

HUMO Hoewel het toch niet het makkelijkste onderwerp lijkt om over te schrijven.

Doherty «Maar het is de waarheid, en voor mij is er niets belangrijkers dan dat. Ken je het gedicht ‘If–’ van Rudyard Kipling? Daarin staat: ‘If you can bear to hear the truth you’ve spoken / Twisted by knaves to make a trap for fools’ . Dat is exact wat journalisten doen. Je kunt niet geloven hoeveel er al wenend aan de lijn hebben gehangen: ‘Komaan, Jackie, mijn hoofdredacteur verwacht een artikel op zijn bureau tegen donderdag! Geef me íéts!’ Daarop zei ik altijd: ‘Beeld je in dat ik jouw moeder ben en daarvoor opgebeld wordt. Hoe zou jij je dan voelen?’ Omdat ik m’n lippen stijf op elkaar hield, zijn ze dan maar dingen uit hun duim beginnen te zuigen.»

HUMO Maar er is vast een verschil tussen de tabloids en de kwaliteitskranten?

Doherty «Het roddelblad Hello Magazine had me al drie jaar tevergeefs proberen te strikken voor een interview, toen ik in 2006 plots op de cover stond, onder een foto van Peter en Kate (Moss, met wie Peter van 2005 tot 2007 een relatie had, red.). Boven mijn hoofd stond in blokletters: ‘Plus een interview met Jackie Doherty’. Weet je hoe ze die drie pagina’s met mij gevuld hadden? The Times, toch geen flutkrant, had de rechten op m’n boek gekocht, en ze daarna doodleuk doorverkocht aan Hello Magazine. Zij hadden vervolgens passages uit m’n boek aan elkaar geplakt tot een zogenaamd interview. Dat is hoe het werkt.

»Nadat m’n boek verschenen was, was ik contractueel verplicht in een aantal tv-shows op te draven: verschrikkelijk. Niemand was geïnteresseerd in wat ik te zeggen had: ze wilden enkel roddels over mijn zoon horen, het liefst over zijn relatie met Kate. Kun je jezelf dan nog serieus nemen als journalist? Ik waarschuw je nu al: op vragen over Kate of Peters kinderen (Doherty heeft een zoon van 13 en een dochter van 5, red.) ga ik níét antwoorden.»

'Ik ben gezegend met een charismatisch, creatief en prachtig kind, dat helaas ook drugsverslaafd is. Mensen met een gehandicapt kind hebben het veel moeilijker'

HUMO Ik heb u op 11 maart ontmoet in de backstage van het Koninklijk Circus in Brussel. Peter moest daar spelen, en omdat hij de dag erop 38 werd, had u een taart bij die u hem op het podium wou geven.

Doherty «Je kunt hem helaas niet foppen. Ik had die taart backstage verstopt, maar hij had ze gevonden: ‘Je gaat die toch niet op het podium brengen?’ Mijn antwoord: ‘Maak je geen zorgen.’ (lacht) Dat zijn oudere zus Amy Jo het voorprogramma zou verzorgen (met haar band AmyJo Doh & The Spangles, red.), was evenzeer een verrassing, maar ook daar is hij achter gekomen. Na de soundcheck zei hij: ‘Mum, is Amy Jo hier? Ik heb haar stem gehoord.’»