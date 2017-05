Al vijftien jaar schrijf ik columns. Ik herinner me nog heel goed dat in juni 2002 mijn eerste pennenvrucht werd gepubliceerd in NRC Handelsblad, destijds Nederlands beste krant. De dag dat mijn column verscheen, stevende ik met kloppend hart naar de krantenkiosk om een exemplaar van die bijzondere krant te scoren. Wat zeg ik, twee exemplaren! Ik was ervan overtuigd dat de winkelier dat opvallend zou vinden en na mijn vertrek gauw een NRC zou openslaan en zou constateren: ‘Warempel, dat was mevrouw Tahir die in mijn winkel was.’ Hij zou dan uiteraard de krant als een kleinood bewaren.

Ik schaam me een beetje om het toe te geven, maar ik dacht echt dat, als iemand die dag naar me keek, hij dat deed met bewondering in zijn blik. Ik verbeeldde me werkelijk dat iedereen de column wel gelezen zou hebben. En ook nog eens diep ontzag had voor alle wijsheid die erin tentoon werd gespreid.

Ik liep nogal demonstratief met mijn twee kranten naar huis, iedereen als het ware aanduidend: ‘Kijk, mensen, in deze krant sta ik.’ Een beetje zoals Mr. Bean die een vliegtuig binnenstapt met een kaartje eerste klas in zijn hand, dat hij triomfantelijk aan iedereen laat zien.