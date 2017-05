Na de dopingval: de wederopstanding van Maria Sharapova

'Ik heb me heel klein en kwetsbaar gevoeld'

Sharapova testte tijdens de Australian Open van 2016 positief op meldonium, een medicijn tegen hartziekten dat onder meer zorgt voor een betere bloedcirculatie. Het was niet zomaar een nieuw dopinggeval, maar de ontmaskering van een wereldster, een grandslamwinnares en voormalige nummer één van de wereld, de lieveling van alle grote sponsors. De Russin kreeg van het Internationaal Sporttribunaal een schorsing van 15 maanden opgelegd. Voor het gerecht was het duidelijk dat ze de dopingreglementen had overtreden, maar verder had ze ‘geen significante fouten’ gemaakt.

Sharapova beweerde al jaren meldonium te nemen als versterkend middel voor haar gezondheid. Toen het product op 1 januari 2016 op de dopinglijst kwam te staan, is ze het blijven nemen. En daar heeft ze voor geboet.

- Mevrouw Sharapova, u hebt de voorbije maanden een verbeten strijd gevoerd om uw schorsingsperiode te verkorten, en dat is gelukt. Keert u nu terug als een razende furie die zichzelf weer wil bewijzen?

Maria Sharapova «Ik hoef mezelf allang niet meer te bewijzen. Vroeger, als groot meisje dat niet goed bewoog en op gravel speelde, zeiden velen dat ik nooit de French Open zou kunnen winnen. Ze twijfelden aan mijn talent. Dat is voorbij.»

- Stelt u zich al voor hoe de concurrentie zal reageren?

Sharapova «Dat is het laatste van mijn zorgen. Ik heb er nog geen enkele gedachte aan verspild.»

- Veel van uw collega’s vinden het belangrijk dat ze respect krijgen van hun tegenspeelsters.

Sharapova «Ik weet dat ik op mijn terrein gerespecteerd word. Ik zie het aan de manier waarop ze tegen me spelen. Ik zie het als ze in de voorrondes onder hun niveau spelen en de volgende dag helemaal anders tegenover mij op het center court staan. Dan voel ik dat ze respect voor me hebben. Al de rest is lucht. Ik moet ook nu niet bij iedereen geliefd zijn.»