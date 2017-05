'Ik hou van veel soorten muziek. Het enige wat ik niet begrijp, is metal. Al vind ik de moshpits wel fun'

Etterbeek, de bovenste, bijzonder smaakvol ingerichte verdieping van een herenhuis. Net wanneer ik binnenkom, laat Felix De Laet z’n mooie, blonde moeder buiten. Op tafel de restanten van een pizzamaaltijd, de superstar dj propt de afwas in de vaatwasser en excuseert zich omdat er niks anders is dan kraanwater. Felix is net terug van de Miami Music Conference, waar producers, dj’s, groupies en fans traditiegetrouw een week lang feesten op poolside parties door heel Miami.

Radiovriendelijke vakantiemuziek, met een akoestische gitaar, een beat en een zanglijn: tropical house, zo noemen allerhande Wikipedia’s de muziek van Lost Frequencies.

Felix De Laet «Ik noem het liever: indie dance. Ik werk met gitaarsounds en ik maak mijn muziek in mijn kamer, niet in een grote studio, dus vind ik die naam goed passen. Die liefde voor gitaarliedjes kwam er door mijn verblijf in Californië, na het middelbaar: een dude liet me daar een hele playlist horen, die ik meteen op mijn iPod heb gezet.»

HUMO Hoe kwam je op je 18de in Santa Barbara, Californië terecht?

De Laet «Ik heb familie die in de Caraïben woont, en toen mijn nicht trouwde, ben ik er met mijn moeder naartoe geweest. Op het trouwfeest hebben we een familie uit Californië leren kennen. Ik studeerde economie, maar ik was euh... niet zo goed bezig. Ik vond de lessen wel interessant, maar ik ben altijd nogal traag geweest om mezelf aan te passen aan nieuwe situaties. Ik vertelde dat tegen de vader van die Amerikaanse familie. ‘Kom gewoon drie maanden bij ons wonen,’ zei hij, ‘dan leer je alvast Engels.’ Ik dacht: ‘Waarom niet?’ En mijn moeder dacht er net zo over.

»Ik ben drie maanden in Santa Barbara gebleven, met een toeristenvisum. Ik ging naar de universiteit als vrije student. Ik had een schema samengesteld: ik ging naar de geschiedenislessen en naar het vak global knowledge, waarin iedere week een heel land werd voorgesteld, zowel de geschiedenis als de politiek en de economie... Superinteressant. Verder volgde ik onder andere nog wat wiskunde en psychologie. Maar wat ik in Californië vooral geleerd heb, is openheid. De US vibe, zeg maar. Iedereen praat er met iedereen, en de jongeren hebben écht meer zelfvertrouwen. Ik vond het onvoorstelbaar dat de broer en zus in mijn gastgezin toneelles kregen op de middelbare school.

»Na Santa Barbara heb ik opnieuw geprobeerd economie te gaan studeren, deze keer aan de ULB. Mijn eerste trimester ging vlot, maar dan begon het ineens heel goed te lopen met mijn muziek, en heb ik mijn tweede trimester verprutst. Ik ben opnieuw aan dat jaar begonnen met een pak vrijstellingen, en toen moest ik op tour. Ik heb dus links en rechts wat gestudeerd, maar ben er uiteindelijk mee gestopt. Met touren ben ik sindsdien niet meer gestopt (lacht).»

HUMO Weet je nog waar je de voorbije week allemaal hebt gezeten?

De Laet «Ik ben eerst van Brussel naar Barcelona gevlogen, en dan naar Guadalajara in Mexico, waar ik op een festival moest spelen. ’s Anderendaags stond een festival in Guatemala op het programma, en de volgende dag vloog ik terug naar Mexico, een gig voor 4.000 man – superambiance. Mijn muziek doet het heel goed in Mexico, ze kennen daar ook de hele plaat.