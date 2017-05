'We hebben de migratie nodig! Er staan 2 miljoen vacatures open, en dat zal niet verbeteren door de vergrijzing'

De rijkgevulde boekenkast is de blikvanger in zijn bureau in het Europees Parlement. Hij citeert er zo vaak uit dat je je afvraagt waar een man met zijn gierende levens-tempo de tijd vindt om al die turven te lezen. Aan de muur weerspiegelen twee foto’s zijn passies: een portret van Maurice Garin, de eerste winnaar van de Ronde van Frankrijk (1903), en een beeld van een oude racewagen op het circuit van Francorchamps met Verhofstadt zelf aan het stuur.

Guy VERHOFSTADT «Toen ik premier af was, had ik een nieuwe auto nodig. Ik dacht: ‘Ik koop een occasie.’ Algauw kwam de drang om ermee te racen. Fantastisch, met zo’n oldtimer! Het is een Elva Sports Racer, van Britse makelij, maar de naam komt van het Franse ‘Elle va’. Er zit een kleine Coventry Climax-motor van 1100 cc in. Hij weegt 90 kilo en ik heb me voorgenomen dat ik minder moet wegen dan die motor. Daarom race en fiets ik twee keer per week. (Klopt op zijn buik) Om de zaak onder controle te houden.»

HUMO Hoe snel gaat hij op het circuit?

VERHOFSTADT «200 km per uur. Ik heb een racelicentie. Rallypiloot Marc Duez heeft me opgeleid.»

HUMO U nam toch ook al deel aan de Mille Miglia, de duizendmijlrace in Italië?

VERHOFSTADT «Ja, maar dat is een sociaal gebeuren voor toeristen. Dat gaat niet vooruit. Racen is fijner.»

HUMO Sleutelt u ook aan uw wagen?

VERHOFSTADT «Ja, maar mijn technische kennis is beperkt. Mijn passie voor oldtimers komt goed van pas in de brexit-onderhandelingen. Alle Britten zijn daar zot van (lacht).»

' Want met de huidige structuur heeft Europa geen schijn van kans om te overleven in de moderne wereld'

HUMO Het is tekenend voor hoe uw geest werkt. U koopt een oldtimer en binnen de kortste keren wilt u daar alles van weten. U plant een paar wijnstokken en dat mondt uit in een obsessie voor Italiaanse wijn.

VERHOFSTADT «Een paar wijnstokken? Het zijn er vierduizend, hè (lacht). Ik ben een passionele mens. Als ik een goed glas wijn drink, wil ik weten hoe die wijn wordt gemaakt. En dan denk ik: ‘Het zou toch fantastisch zijn als mij dat óók zou lukken.’ Als ik geboeid raak door iets, wil ik daar volledig in opgaan. En dan komt mijn energie vanzelf. Zo heb ik ook altijd aan politiek gedaan. In mijn tijd als eerste minister was ik verbaasd als collega’s voor de onderhandelingen een blikje Red Bull meebrachten. Ik had dat niet nodig om scherp te blijven.»