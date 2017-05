Maak kennis met Marcel Tack, 117 jaar oud en het genie achter Humo

'Een jonggestorven moeder mag geen excuus zijn om je als een rotzak te gedragen, Führer!'

Tack was al 36 toen hij bij het gloednieuwe weekblad solliciteerde. ‘Wat zou u kunnen betekenen voor onze nieuwe publicatie?’ vroeg de hoofdredacteur.

‘Alles,’ antwoordde Tack, ‘ik ben van niks bang, ik spreek vlot vijf talen en mijn IQ reikt tot in de stratosfeer. En zoals u ziet ben ik stijlvol gekleed en proper op mijn eigen.’ Tack paste dus perfect in het Humo-profiel en hij werd prompt aangenomen.

Zijn eerste interview, met kardinaal Van Roey, was meteen spraakmakend. Omdat de Belgische metropoliet maar bleef doorzeuren over de wonderen van Lourdes, daagde Tack hem uit een been te laten amputeren en daarna een reisje naar Lourdes te maken om te zien hoe Onze Lieve Vrouw dat zou oplossen. Van Roey, die geen flauwerik was, ging akkoord. Onder toezicht van een deurwaarder werd zijn linkerbeen afgezaagd, net onder de lies. Na een bezoekje aan de Heilige Grot ging hij langs bij Tack. ‘Wonderen bestaan! Het is weer aangegroeid!’ lachte de kardinaal, waarbij hij een paar vrolijke sprongen maakte. Meteen bekeerde de heidense Tack zich tot het christendom, tot hij een paar maanden later een dubbelganger van de kardinaal ontmoette, die op krukken een café kwam binnengesukkeld.

Het vlammende artikel dat daarop volgde en waarin het bedrog uit de doeken werd gedaan, betekende het begin van de ontkerkelijking in Vlaanderen.

De emocrash van Adolf

Een interview met Hitler was niet evident, maar waar een wil was, vond Tack een weg. Die weg leidde naar Berlijn, waar hij zich de kanselarij binnenblufte met de mededeling dat hij een pil had uitgevonden die soldaten onkwetsbaar maakte voor kogels. Meteen mocht hij de Führer spreken.

‘Interessante uitvinding,’ zei Hitler, ‘geef mijn secretaris zo’n pilletje, dan zal ik proberen hem neer te knallen. Die kogels ketsen toch niet zurück, hoop ik?’