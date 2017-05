Voor u handzaam opgelijst: de àllerbeste platen uit 9 decennia HUMO-geschiedenis!

★ 1936-1959: De oerknal en de heupen

We beginnen onze speurtocht naar de beste platen per decennium in de jaren 30, een tijd waarin de langspeelplaat eigenlijk niet meer was dan een handig zakje waarin je singles mee naar huis kon nemen. De elpee als kunstvorm bestond nog niet. Het was de tijd van de big bands van Benny Goodman en Glenn Miller, van de grote stemmen (Bing Crosby, Billie Holiday, Judy Garland, Marlene Dietrich, Nat King Cole, Frank Sinatra) en van eentje die het ook met de voeten kon: Fred Astaire. In het zuiden van de VS probeerden bluesmannen als Blind Willie Johnson, Son House, Lead Belly en Big Bill Broonzy zich met behulp van akoestische gitaren een weg uit de miserie te zingen. En toen de grootste onder hen, Robert Johnson, zich op 16 augustus 1938 fataal verslikte in een door een liefdesrivaal vergiftigde beker, was de 27 Club geboren: het macabere genootschap waarin Johnson later gezelschap zou krijgen van Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain, Richey James Edwards en Amy Winehouse.

Op een heel klein beetje oorlog na gingen de jaren 30 geruisloos over in de jaren 40. In het stof van The Great Depression in Amerika zette Woody Guthrie zijn gitaar in tegen het kapitalisme, maar in de hitparades bleven de grote namen van het vorige decennium aan zet. In Frankrijk lieten Édith Piaf en Charles Trenet van zich horen en weerklonk er vanuit een caravan met Belgische nummerplaat de heerlijkste en meest virtuoze zigeunergitaar die de wereld ooit zou kennen. Bing Crosby tekende in 1942 met ‘White Christmas’ voor de best verkopende single aller tijden; één jaar eerder had Les Paul de eerste elektrische solid body-gitaar uitgebracht, een uitvinding waar we pas in de jaren 50 en 60 goed de gevolgen van zouden dragen.

Een andere uitvinding waarvan de opgang de fifties muzikaal compleet overhoop zou gooien: televisie. De jaren 50 begonnen nog enigszins gezapig – ‘Unforgettable’ en ‘Mona Lisa’ van Nat King Cole, ‘(How Much Is) That Doggie in the Window’ van Patti Page – al liet Hank Williams in 1953 met ‘Your Cheatin’ Heart’ horen dat je ook met vlijmscherp hartzeer in de hitparades kon belanden.

De echte ommekeer begon in ’55: ‘Maybellene’ van Chuck Berry, ‘Blueberry Hill’ van Fats Domino, ‘I Walk the Line’ van Johnny Cash. En dan op 9 september 1956 de oerknal: Elvis Presley in ‘The Ed Sullivan Show’. Live op televisie: Elvis from the hips up in beeld gebracht opdat zijn sensuele heupwiegen de jeugd niet op slechte ideeën zou brengen. Maar het heerlijkste kwaad aller tijden was geschied: miljoenen kids hadden gezien wat ze met hun leven wilden doen. De rest van de fifties vloog voorbij: ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’ On’ en ‘Great Balls of Fire’ van Jerry Lee Lewis, ‘All I Have to Do Is Dream’ van The Everly Brothers, ‘Johnny B. Goode’ van Chuck Berry, ‘Peggy Sue’ van Buddy Holly (allemaal 1957), ‘Summertime Blues’ van Eddie Cochran, ‘La Bamba’ van Richie Valens… In ’59 maakten Miles Davis en Charles Mingus met ‘Kind of Blue’ en ‘Ah Um’ als toetje twee van de beste jazzplaten aller tijden. En drie jaar later waren The Beatles er al. (jub)

★1960-1969: Kiezen is verliezen

Als het klopt dat wie de sixties écht meegemaakt heeft, ze in geen geval nog kan navertellen, ben ik de uitzondering. Ik herinner mij die jaren 60 nog haarscherp, ook al heb ik ze zeer bewust beleefd, van bijna puber tot bijna man. Natuurlijk zijn al die historische platen (‘Pet Sounds’, ‘Revolver’, ‘Let It Bleed, ‘Blonde on Blonde’) historisch, maar in mijn eigen geschiedenis komen ze toch maar als lustobjecten voor, niet als concrete souvenirs. Ik had namelijk helemaal geen geld om langspeelplaten te kopen en op de radio hoorde je ze ook nauwelijks. Dus lazen we erover. In Humo, bijvoorbeeld. De kranten deden toen nog niet aan ketelmuziek. Ik had zelfs meningen over al die meesterwerken, ook al had ik ze soms nog nooit beluisterd. Ik herinner me ook heel goed dat werkelijk niemand hier ooit van The Velvet Underground gehoord had toen, en al zeker niet van Nick Drake. Dat hun sleutelplaten nu als meesterwerken beschouwd worden, is dus louter het gevolg van creatieve geschiedschrijving.