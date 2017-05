De 50 invloedrijkste Belgen in de wereld

nr. 2 Eden Hazard, voetballer

40 miljoen euro. Nooit werd er meer transfergeld voor een Belgische voetballer neergeteld dan bij de overstap van Eden Hazard (26) in 2012 van Lille naar Chelsea. Daar speelt hij nu zó goed, dat er een nog duurdere transfer naar Real Madrid – er worden bedragen van meer dan 105 miljoen euro gefluisterd – in de lucht hangt. Volgens de gespecialiseerde pers wordt hij volgend seizoen de opvolger van Cristiano Ronaldo. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat Hazards entourage z’n prijs bij Chelsea probeert op te drijven. Want volgens de Britse tabloids zou Chelsea bereid zijn hem voortaan 18 miljoen euro per jaar te betalen in plaats van 12 miljoen. En bij Chelsea weten ze wel waarom: Hazard is onmisbaar geworden.

De huidige kapitein van de Rode Duivels Vincent Kompany heeft alvast begrepen dat het einde van zijn rijk stilaan in zicht is. In een recent interview presenteerde hij zelf zijn kapiteinsarmband aan Eden Hazard. ‘Niet Vincent Kompany is de toekomst, maar Eden Hazard.’

nr. 3 Ivo Van Hove, theatermaker

Ivo Van Hoves (58) toneelwerk werd bekroond met talloze onderscheidingen, waaronder de prestigieuze Tony en Olivier Awards, maar het is pas sinds zijn regie van David Bowies muziektestament ‘Lazarus’ in 2015 (‘Ik heb, denk ik, de doodsangst in de ogen van David Bowie gezien’), dat hij zich constant door toppers van het kaliber van Juliette Binoche (‘Antigone’) en Jude Law (‘Obsession’) omringd weet. Zonder daar overigens heel erg van onder de indruk te zijn. Over Jude Law zei hij: ‘Ik voelde me onmiddellijk op m’n gemak: Jude bleek ook een bourgondiër te zijn, die van een goed glas wijn houdt.’

Staan in de nabije toekomst nog op het programma: ‘Network’, een theaterbewerking van een film van Sidney Lumet (1976) met de Amerikaanse ‘Breaking Bad’-acteur Bryan Cranston, en ‘All About Eve’, een stuk met Cate Blanchett dat gebaseerd is op de film van Joseph L. Mankiewicz (1950) waarin Bette Davis furore maakte.