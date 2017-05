De 50 invloedrijkste Belgen in de wereld: Peter Piot, arts en microbioloog

'België wordt in het buitenland niet zo bewonderd. Als we ergens bekend om zijn, dan wel om onze kunst, mode en cultuur'

Lees ook: De 50 invloedrijkste Belgen in de wereld

HUMO Welke carrière had u als jonge snaak dan wél voor ogen?

PETER PIOT (69) «Geen idee. Ik ben opgegroeid in Keerbergen. Ik weet niet of u de streek kent, maar tijdens mijn jeugd was Keerbergen een boerengat waar op zondag mensen uit Brussel kwamen wandelen. Er liep een tramlijn en er waren hotels – in sommige kon je kamers per uur huren. Er stond ook een molen die nog in gebruik was: de molenaar had zeer veel kinderen, ik zat met één van hen – nog steeds een vriend – in de klas. Het oude sportvliegveld heeft men later met een grote vastgoedoperatie tot een meer en een golfterrein omgetoverd, daardoor is de grondprijs gestegen en zijn er grote villa’s gebouwd.