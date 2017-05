Onrustwekkend: ook België telt steeds meer kindhuwelijken

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie treden dagelijks zowat 40.000 minderjarige meisjes in het huwelijk, of 28 per minuut. Wat vroeger vooral een Aziatisch en Afrikaans fenomeen was, blijkt door de toenemende migratie ook steeds meer in ons land voor te komen. Exacte cijfers ontbreken, maar alle experts met wie we praatten, maken zich ernstige zorgen over de toenemende omvang van het probleem. Humo vond een meisje bereid om te getuigen over de manier waarop ze door haar familie in een huwelijk werd gelokt. ‘Het duurde een tijdje voor ik begreep dat ik een schakel was in een paspoortcarrousel.’