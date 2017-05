Hoe Humo mijn leven veranderd heeft: een terugblik door studs en sterren (2)

Onze acute alzheimer is aan de beterhand, met dank aan de babes, bonzen en bollebozen die vorige week ons geheugen hielpen opfrissen in ‘Hoe Humo mijn leven veranderd heeft’. En toch zitten we nog altijd met enkele vragen over de 3999 Humo’s – intussen 4000 – die in ons archief liggen. Wie zorgde er ook alweer voor dat Guy Mortier werd uitgejouwd in een cinemazaal? Wie bokste zich de Humo-geschiedenis in via Uitlaat? Tegen wie ontketende Humo een fatwa? En niet onbelangrijk: wie verjoeg Kwebbel met jarretellen en een zweepje uit het kabouterbos?