'Ik geef niet toe aan het Afrika-pessimisme'

Linda De Smedt, een gepensioneerde medewerkster van busconstructeur Van Hool, ging eind jaren 90 tijdens de kerstvakantie samen met haar man op bezoek bij Belgische vrienden in Mali.

Linda De Smedt «Onze eerste confrontatie met zwart Afrika, een overrompelende ervaring. We waren vooral onder de indruk van de Dogon, een volk met een rijke geschiedenis. Omdat ze erg geïsoleerd leven, tegen een klif bij de grens met Burkina Faso, hebben ze hun tradities kunnen bewaren. Tegelijkertijd staan ze erg open voor toeristen. Met één van de dorpen voelden we zo’n band, dat we er teruggekeerd zijn om een documentaire te draaien. Bleek dat de dorpelingen met een gigantisch probleem kampten: hun waterput was aan het verzanden en tot overmaat van ramp gebarsten. Terug thuis hebben we met vier vrijwilligers een vzw opgericht, en een paar jaar later konden we in dat dorp onze eerste waterput boren. Intussen staat de teller op negen stuks.»