'Als we samen schoenen gaan kopen, staat Paul altijd jaloers naar die voor vrouwen te kijken'

In het glazen kantoor achter het Brusselse Zuidstation, een bruisend centrum voor beginnende ondernemers, blijkt Coralie helemaal niet het gereserveerde meisje dat we tot nu toe in interviews zagen. Ze is open, peterpanachtig mooi en klaar om te vertellen hoe het allemaal is begonnen.

Humo Eigenlijk wilde je architect worden.