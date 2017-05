'Niemand sterft met spijt dat hij niet genoeg gewerkt heeft. Wel dat hij niet genoeg tijd aan vrienden en familie heeft besteed, aan onvervulde passies, aan plezier'

Freud, Lacan, Foucault, Nietzsche: de jonge filosoof trekt in zijn boek ‘De wilde tuin van de verbeelding’ een heel blik oude filosofen open om zijn punt te maken.

Kris Pint «Filosofen zijn, meer nog dan andere wetenschappers, altijd bezig geweest met de vraag wat het goede leven is, en hoe je het kunt bereiken. Wel, dat kan vaak door iets wat je ook in de kunst en literatuur vindt en wat de hardwerkende en hard consumerende mens een beetje verloren is: verbeelding. Jan van het Kruis, een Spaanse mysticus uit de 16de eeuw, had het al over ‘de donkere nacht van de ziel’. Als definitie van burn-out heb je daar meer aan dan aan het beeld van één of andere kapotte machine die moet worden hersteld.»