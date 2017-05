Ban de burn-out: cultuurfilosoof Kris Pint pleit voor minder werk en meer verbeelding

eigenlijk nogal raar dat bij een burn-out praktisch altijd mannetjes zijn die achter een bureeltje zitten,ik heb nog nooit gehoord van een metser met burn-out of een dakwerker met burn-out of een of drukker met burn-out om het kort te zeggen;mensen die met de handen moeten werken, als die klagen over hun rugpijn of andere pijnen dan lacht men die weg ja van hard lichamelijk werken ga je niet dood zegt me altijd, van veel denken blijkbaar wel oud worden in je werk dat zal meer lichamelijke pijn veroorzaken dat wat te moeten nadenken maar ja burn-out kan je met medische testen niets vaststellen rugpijn wel !!dus ik geloof niet in burn-out zoals men het voorstelt