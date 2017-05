'Moeten we bang zijn dat robots de macht overnemen? Een beetje wel, ja'

Humo 4050: Ruimtetoerisme gaat van start

Is onze volgende citytrip er één naar de ruimte? Op een symposium in Colorado Springs zei Amazon-baas en miljardair Jeff Bezos deze maand alvast dat zijn bedrijf Blue Origin in 2018 – dat is inderdaad volgend jaar al – de eerste toeristen de ruimte in wil sturen.

Koen Geukens (Vereniging Voor Sterrenkunde) «Blue Origin is niet als enige klaar. Ook Virgin Galactic van Richard Branson wil zo snel mogelijk met het ruimtetoerisme van start gaan. Een paar jaar geleden is er met één van hun testvluchten een ongeluk gebeurd, waardoor hun programma wat vertraging heeft opgelopen. Maar als er nu niets meer misloopt, zie ik ze over een tweetal jaar ook beginnen.»