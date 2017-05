'Ik ben er nooit voor anderen geweest, niet in goede en niet in slechte dagen. Dat kan ik niet meer goedmaken'

Halfweg zijn autobiografie brengt Timmy Simons – 40 geworden in december – een oud duel tegen Anderlecht in herinnering, waarmee Club Brugge zich in 2005 de landstitel toe-eigende. Door een pijnlijke ribblessure dreigde hij die cruciale wedstrijd te missen. ‘Dankzij onder meer een acupunctuurbehandeling en naaldenprikken in mijn rechteroor raakte ik op miraculeuze wijze toch nog speelklaar.’

Timmy Simons «Ik denk niet dat veel mensen dat wisten. Ik heb altijd naar alles gegrepen wat toegelaten was om fit te zijn en te blijven. Als ik 200 kilometer moest rijden voor een behandeling waarvan ik dacht dat ze me in staat zou stellen te spelen, dan deed ik het. Door die acupunctuurbehandeling ontdekten we dat de ribben niet gekneusd waren, maar dat er een scheurtje zat. Ik ben toen langer dan goed voor me was blijven spelen, weliswaar zwaar ingetapet, maar toch. Als men dus zegt dat ik het geluk heb gehad altijd blessurevrij te zijn gebleven, antwoord ik: ‘Ik heb met blessures gespeeld waarvan ik nu weet: het was volstrekt onverantwoord.’ De gevolgen daarvan zal ik altijd meedragen. Zodra ik stop, zullen de problemen zich manifesteren. Ik heb een pak trainers gekend: er waren er bij die amper nog deftig konden stappen. Dat staat me ook te wachten. Een dag zonder pijn: ik ken dat niet.»