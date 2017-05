Of u nu een woning koopt, verkoopt, huurt of verhuurt, in de meeste gevallen zult u te maken krijgen met een vastgoedmakelaar. Dat is een ras apart, want een goede makelaar is commerçant, psycholoog en mensenkenner in één. Hij ziet klanten uit alle lagen van de bevolking, en grossiert in sterke, maar waargebeurde verhalen. Wij spraken met vijf doorgewinterde makelaars. ‘Je moet tactvol, nuchter en kalm kunnen blijven, net zoals een chirurg of een politieagent.’