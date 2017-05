De nucleaire rel tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea: 'Al dat gedoe over een nucleair armageddon is nonsens'

De nucleaire rel tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea doet ons steeds meer denken aan een ‘Austin Powers’-film waarin twee presidentiële klonen van Dr. Evil, Donald Trump en Kim Jong-un, elkaar van de kaart dreigen te nuken. Helaas is het bittere realiteit. In de internationale pers vreest men al voor een Derde Wereldoorlog, maar volgens de Australische nucleair expert Michael D. Cohen, auteur van ‘North Korea and Nuclear Weapons’, zal het zo’n vaart niet lopen.