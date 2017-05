Op weg met Jan

Eén – 1 mei – 947.856 kijkers

Laatst verloor ik me in ‘Zes maanden in de Siberische wouden’, een boek waarin de Franse beroepsreiziger, schrijver en filosoof Sylvain Tesson verslag doet van zijn solitaire verblijf in een blokhut aan het Bajkalmeer. De jongste tijd is mijn verlangen naar een verte om in te staren en een schuilplaats bezijden de wegwerpmaatschappij, opvallend toegenomen. Reuzebenieuwd waar het heen moet met mij. Dat de eerste aflevering van ‘Op weg met Jan’ zich in de weidsheid van Mongolië zou afspelen, kwam mij, als liefhebber van nauwelijks door de mens verstoorde vertes, goed uit.

Dit programma is een Vlaamse variant van ‘World’s Most Dangerous Roads’, dat in de Nederlandse versie ‘De gevaarlijkste wegen van de wereld’ heet. Het draait gewoonlijk om telkens weer twee andere bekendheden die in een ver buitenland om de beurt een auto met vierwielaandrijving besturen. Zij leggen goed verzekerd en bijgestuurd door een gids in een volgwagen een deels ongebaand traject af dat om zijn recordaantal dodelijke verkeersongelukken bekendstaat, of anders om zijn spectaculaire grondverzakkingen, onverhoeds overstekende nijlpaardenkuddes en bloedlinke haarspeldbochten met bijbehorende ravijnen. En dan zou ik nog het aanhoudend lawinegevaar en structureel gebrek aan eerstehulpposten vergeten. Die twee bekendheden proberen elkaar onderweg te verdragen. En intussen kunnen de kijkers in hun zithoek plaatsvervangend kicken op gevaar. Of, mochten ze eikels zijn, de dienstdoende chauffeur naar hartenlust uitfoeteren.