Op bezoek bij Charles Crombez en Monique Loose, de ouders van John Crombez

'Als John niet in de politiek was gegaan,was hij nu duivenmelker'

‘Eerlijk? Ik had nooit verwacht dat John in de politiek zou gaan,’ zegt Charles Crombez (82). ‘Hier thuis werd daar nooit over gesproken. Ik heb heel mijn leven Het Nieuwsblad gelezen, en de enige rubriek die ik altijd oversloeg, was de politiek.’ Charles vertelt het met dezelfde bedaardheid die zijn zoon in De Zevende Dag en andere debatprogramma’s tentoonspreidt, ook al wordt hem daar het vuur aan de schenen gelegd over het Optima-schandaal in Gent, het ontslag van de Hasseltse burgemeester Hilde Claes of de riante vergoedingen die partijgenoten in schimmige intercommunales opstreken. Allemaal dingen die de socialistische partij de voorbije maanden met een odeur van gesjoemel omgaven, waarna de voorzitter telkens opnieuw brandjes moest blussen en het gedeukte vertrouwen in zijn partij moest herstellen. ‘John is eerlijk tot in de grond,’ roept zijn moeder vanuit de keuken. ‘Hij zal nooit iemand iets misdoen. Nooit! Hij is correct, en rechtdoorzee. Dat heeft hij van mij.’

‘Doodgewone mensen,’ zo omschrijven de ouders van John Crombez zichzelf. Hartelijk en ongedwongen is de ontvangst in hun woonst waar de SP.A-voorzitter opgroeide, te midden van polders en duivenkoten. Vader Charles ging vanaf zijn 16de op een kleine scheepswerf in Oostende werken, na drie jaar vakschool. ‘Dat was al heel wat, zo vlak na de oorlog. Mijn ouders hadden niks, ik kreeg een fiets en een boekentas, en dat was het.’ Moeder Monique was thuis in de weer voor haar twee zoons, John (43) en Marc (38). ‘Ik heb altijd twee zoons gewild. Ze zijn me allebei even lief.’