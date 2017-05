Slijm, bloed en vlammenwerpers: alles wat u moet weten over 'Alien: Covenant'

Wat voorafslijmde

In 2012, ruim dertig jaar nadat eerste officier Kane (John Hurt) in de legendarische chestburster-scène het leven had geschonken aan de allereerste Alien, keerde regisseur Ridley Scott terug naar het universum van de klauwende Xenomorphen. ‘Na de eerste ‘Alien’ was er tot mijn immense verbazing niemand die die ene grote vraag stelde: ‘Wie of wat is die versteende piloot die kapitein Dallas en zijn crew in dat gigantische buitenaardse ruimteschip aantreffen?’ Zowel ‘Aliens’, ‘Alien 3’ en ‘Alien Resurrection’ gingen straal voorbij aan die kwestie.’ In ‘Prometheus’, de langverwachte prequel op ‘Alien’, gaf Scott himself het antwoord – of liever: eigenlijk verklaarde hij helemaal noppes. Een expeditie ontdekte op een maan in een afgelegen sterrenstelsel een vreemd koepelbouwwerk, een bemanningslid veranderde in een zombie, Charlize Theron werd verpletterd door een buitenaards ruimteschip, en op het eind vlogen Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) en de door Michael Fassbender vertolkte robot David (of wat er van hem overbleef) de ruimte in, op zoek naar de thuisplaneet van de Engineers – de mogelijke scheppers van de mensheid. De reacties waren gemengd: knappe digitale effecten, maar té veel filosofisch gezwam, té veel onbeantwoorde vragen en té weinig spanning, oordeelden de meeste critici. Maar doordat ‘Prometheus’ het goed deed aan de box office, werd een vervolgfilm onvermijdelijk.

De covenant

De opnamen van ‘Alien: Covenant’ waren omgeven door geheimzinnigheid, maar nu het embryo is volgroeid, lekt er steeds meer informatie over de plot naar buiten. Zo weten we dat de feestelijkheden deze keer van start gaan op de Covenant, een ruimteschip dat op zoek is naar een geschikte planeet om te koloniseren. Onder het paradijselijke lover dat de bemanning in een verre uithoek van het heelal aantreft, blijkt het evenwel al gauw te stikken van de monsterlijke parasieten. Een plot die, als u ’t ons vraagt, wel héél sterk doet denken aan wat de onfortuinlijke bemanning van de Nostromo overkwam in de eerste ‘Alien’.