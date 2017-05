‘Van doodbrave scheikundeleerkracht naar boosaardige Scarface’: dat waren de woorden waarmee ‘Breaking Bad’-bedenker Vince Gilligan de rol van Walter White aan Bryan Cranston verkocht. Van politiecadet over relatiebemiddelaar tot soapacteur: dat is de minder glamoureuze weg die Cranston aflegde alvorens Walter White hem prompt naar het sterrendom katapulteerde. Het verloop van dat hobbelige parcours beschrijft de 61-jarige acteur op amusante wijze in zijn boek ‘Een leven in stukken’.