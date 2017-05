Uit de platenkast van Mauro: 'Head' van The Monkees

Lid worden van een boysband lijkt me helemaal zo slecht nog niet. Zelf moet je bijna niets meer doen, want voor alles wordt gezorgd: songs, looks, productie, danspasjes. Ongetwijfeld is het dan nog hard werken, maar het feesten zal hoogstwaarschijnlijk navenant zijn. Hoop ik toch. Alleen spijtig dat de meeste masterminds achter zulke formaties altijd met van die zeiknummers afkomen.

Dat kan ook anders, denk ik dan. In de sixties gaven The Monkees, naar verluidt de allereerste samengestelde boysband, alvast het goede voorbeeld. ‘Daydream Believer’! ‘Last Train to Clarksville’! ‘Birth of an Accidental Hipster’! Als je dat niveau van nummers moet gaan vertolken, valt er niet zoveel te klagen, me dunkt. Contractueel verplicht of niet. Een absoluut piekmoment van The Monkees was ‘Head’, een knotsgekke film met en over henzelf.

En met medewerking van onder anderen Jack Nicholson, Dennis Hopper en Frank Zappa. Dat beloofde al heel wat, maar de guestlist op de soundtrack was zo mogelijk nog indrukwekkender: Carole King, Harry Nilsson, Leon Russell, Bela Lugosi, Neil Young en Ry Cooder. Als dat lijstje artiesten met plezier komt meewerken, durf je gaan geloven dat je ergens wel goed bezig bent.