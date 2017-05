De invloed van Kraftwerk in 7 argumenten en één aspergeverhaal

'Nu druk je gewoon op een knopje, zij moesten die geluiden vangen in het wild'

Tickets (al héél lang de deur uit) voor de vierdaagse van Kraftwerk werden verkocht per plaat: de fans moesten kiezen tussen ‘Autobahn’, ‘Radio-Activity’, ‘Trans-Europe Express’, ‘The Man-Machine’, ‘Computer World’, ‘Techno Pop’ (u mag ook ‘Electric Café’ zeggen), ‘The Mix’ en ‘Tour de France’, samen één van de indrukwekkendste homeruns uit de geschiedenis van de popmuziek. Maar wat maakt de Duitse pioniers écht belangrijk?

1. Ze waren de grondleggers van hiphop, synthpop, techno en industrial

Micha Volders «Kraftwerk heeft de elektronische muziek zoals wij ze nu kennen uitgevonden.»

Marcel Vanthilt «Zonder Kraftwerk geen Depeche Mode, Orchestral Manoeuvres In The Dark of The Human League, om er maar een paar te noemen die wereldberoemd zijn geworden. En in Amerika hebben ze alle dansmuziek beïnvloed vanaf de disco. Recent bewees Coldplay nog met die halve remake van ‘Computer Love’ (een sample in de song ‘Talk’, red.) dat Kraftwerk-melodieën tijdloos zijn.»