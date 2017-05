‘Old Dreams’ is nóg beter dan z’n voorganger: de onderdelen worden niet langer met tape bij elkaar gehouden, maar zitten stevig aan elkaar gelast. Al blijven de naden goed zichtbaar: omdat ze hun songs bij elkaar jammen?

Dries Laheye (bas) «Mja. Het klopt dat onze nummers bijna altijd ontstaan uit een jamsessie. Maar dan begint het voor ons pas: we blijven eraan schaven tot ze... Nu ja, bij ons zijn nummers nooit helemaal af.»

Andrew Claes (EWI/saxofoon) «Alle muziek vertrekt uit een jam: je zet je aan een instrument, een drumcomputer of een batterij effecten en je begint te prutsen, net zolang tot er iets ontstaat waarmee je aan de slag kunt. En aan de slag blijft. Als we de nummers van ‘Old Dreams New Planets’ vandaag opnieuw zouden inspelen, dan zouden ze totaal anders klinken. En de plaat is nog maar net uit (lacht).»